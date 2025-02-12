«Севастопольгаз» теперь берёт абонентскую плату за техническое обслуживание

Жители Севастополя, наконец, начали получать январские квитанции за газ. Но в платёжках они обнаружили новую строку: оплата за техническое обслуживание газового оборудования (ТО ВКГО/ВДГО). Для многих это оказалось неожиданным, если не сказать раздражающим сюрпризом.

Горожане возмущаются, что теперь нужно ежемесячно оплачивать ещё не предоставленную услугу. «Это нарушение прав потребителя», — пишут люди в соцсетях.

В «Севастопольгазе» поспешили опровергнуть «недостоверную информацию» о предоплате. В официальном заявлении поясняется, что платить за техобслуживание можно как разово, после выполнения работ, так и частями — через ежемесячную абонентскую плату. Последний вариант, утверждают в компании, облегчит нагрузку на клиентов, которым сложно внести всю сумму сразу.

«Оплата за техническое обслуживание газового оборудования может производиться как единовременно, после выполнения работ, так и в виде ежемесячной абонентской платы. Абонентская плата введена для снижения финансовой нагрузки на абонентов, не имеющих возможности оплатить всю сумму сразу», — сказано на официальных ресурсах ГУП «Севастопольгаз».

В основе нововведения — постановление Правительства РФ № 859 от 29 мая 2023 года, согласно которому с 1 января 2025 года газоснабжающие компании переходят на помесячную систему оплаты. Таким образом, стоимость техобслуживания будет разбита на 12 равных частей, одна из которых появится отдельной строкой в квитанциях. При этом оплату можно не вносить, если клиент с этим не согласен — но как только первая сумма будет переведена, абонент автоматически заключает договор и обязуется платить оставшиеся 11 частей.

Любопытно, что само постановление формулирует оплату несколько иначе, пишет ForPost: «оплата работ (услуг) по ТО внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, в том числе в виде абонентской платы, осуществляется заказчиком в срок, установленный договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, а если такой срок этим договором не установлен — ежемесячно равными платежами, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены соответствующие работы (оказаны соответствующие услуги)».

К тому же, без комиссии оплатить услугу пока можно лишь в кассах предприятия, но вскоре появится возможность делать это онлайн.

Пока неясно, в связи с чем «Севастопольгаз» начисляет абонентскую плату за неоказанные услуги, каким образом начисляется абонентная плата за ТО, а также предусмотрен ли льготный тариф для инвалидов.

Напомним, что с февраля счета за газ в Севастополе больше не включены в единую платёжную квитанцию

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Евгения Павлова

Изображение сгенерировано нейросетью Modjourney