В Севастополе за сутки вывезли еще почти 10 тонн загрязненного мазутом грунта

Правительство Севастополя предоставило оперативную информацию о ликвидации последствий выброса мазута в городе.

Накануне группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС вывезла загрязненный мазутом грунт с пляжей СТ «Берег» и «Нахимовец». Продолжается мониторинг пляжей «Омега», «Парк Победы», береговой линии Северной стороны и Балаклавы.

▫️ 13 февраля вывезли 9,3 тонны загрязнённого грунта. За всё время работ вывезли 674,64 тонны отходов.

▫️ 14 февраля спасательная служба работает на пляжах в районе Балаклавы. Волонтёров к работам не привлекают.

На реабилитации в государственной ветклинике находится 31 птица.

Если вы хотите помочь — записаться можно по телефону +7 (8692) 41-70-51. Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112.

Напомним, ЧП произошло 15 декабря 2024 года. Оба танкера потерпели получили серьезные повреждения и потерпели крушение, вызвав разлив мазута в Керченском проливе, что привело к экологической катастрофе. На «Волгонефти-212» погиб моряк Даниил Саблин.

В Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера из-за выбросов мазута на берег.

Владельцев танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» оштрафовали за ЧП в Чёрном море на 30 тыс. и 600 тыс. рублей соответственно.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя