Стала известна стоимость контракта на восстановление подпорных стена на на улице Адмирала Октябрьского

На официальном сайте Госзакупок появился контракт, заключенный с компанией ВАД. Общая стоимость работ определена пока в размере 750 млн рублей. Из них на проектно-изыскательские работы предусмотрено 40,6 млн рублей, а 709,3 млн рублей – непосредственно на строительно-монтажные работы.

Срок исполнения контракта 19 декабря 2025 года.

Источником финансирования указан бюджет Севастополя.

Внешний вид подпорных стен еще должен быть согласован на худсовете, «так как реализация объекта в части восстановления/устройства подпорных стен окажет существенное влияние на формирование архитектурно-художественного облика города».

В контракте указано, что гарантия на нормальную эксплуатацию самих подпорных стен, а также земляного полотна и основания дорожной одежды составит 6 лет.

Ранее и.о. замгубернатора Павел Иено заявлял, что на Адмирала Октябрьского будет три полноценных полосы: две для общественного транспорта и одна для легкового. При в опубликованном проекте говорится о двух полосах движения по 3,75 м.

Напомним, улицу Адмирала Октябрьского перекроют в ночь с 17 на 18 февраля. После перекрытия подрядчик сразу приступает к работам по реконструкции опорных стен.

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Ольга Сурикова