В Севастополе школьница пыталась сбежать с водкой из магазина 

15-летняя жительница Севастополя уже попадала в поле зрения полицейских, а теперь стала фигуранткой уголовного дела.

Юная душа потребовала алкоголя и девушка решила его украсть, не имея возможности купить. Она пришла в магазин с подругой, попросила её купить что-то на кассе, а сама тем временем взяла бутылку водки, засунула ее в рукав куртки и направилась к выходу. Кражу заметила уборщица. При попытке сбежать девочка-подросток была остановлена кассиром. Он схватил её за рукав куртки, из которого бутылка и выпала.

В отношении школьницы возбуждено уголовное дело, а сама она находится в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Отметим, кража алкоголя из супермаркетов не редкость. Так, жительницу Севастополя задержали за кражу в том числе и элитного коньяка стоимостью четыре тысячи рублей.

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Ольга Сурикова