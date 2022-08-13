В Севастополе торжественно открыли бюст комбату Неустроеву

Сегодня, 13 августа, прошла торжественная церемония открытия бюста Героя Советского Союза Степана Неустроева.

Церемонию по открытию бюста герою Советского Союза Степану Неустроеву приурочили к вековому юбилею со дня рождения легендарного комбата. Монумент установлен в сквере, носящем имя советского военачальника.

В церемонии открытия принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители ветеранского движения, общественных организаций, а также дочь Неустроева — Татьяна.

«Мы помним подвиг Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева. Мы гордимся, что после войны он жил в Севастополе и стал настоящим севастопольцем, хоть и родился не здесь. Я благодарен общественности города за предложение увековечить его память», — сказал Михаил Развожаев.

Также в ходе церемонии открытия губернатор сообщил, что в городе планируется назвать улицу именем Степана Неустроева.

Напомним, проект «Сохранение исторической памяти о подвигах Неустроева» реализуют общественники в рамках гранта, выданного правительством Севастополя, в размере 2 млн рублей.

Дмитрий Островский