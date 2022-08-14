Жара медленно отступает

В Севастополе сегодня, по данным Крымского гидрометцентра, малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 26…28°.

Температура воды у берегов Севастополя 25°.

В понедельник, 15 августа, переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 26…28°.

Во вторник, 16 августа, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 19…21°, днем 27…29°.

Фото: группа Вконтакте «Херсонес Таврический в Севастополе»