В Севастополе назовут сквер в честь прокуратуры РФ

На заседании правительства Севастополя принято решение назвать сквер, расположенный перед зданием прокуратуры Балаклавского района, в честь 300-летия образования прокуратуры России.

Наименование скверу присвоено на основании обращения прокурора города в связи с празднованием 300-летия ведомства в январе 2022 года и одобрено Балаклавским муниципалитетом.

Также на заседании правительства принято решение назвать остановку общественного транспорта, расположенную на пересечении улицы Амет-Хана Султана и Камышового шоссе, в честь этого прославленного летчика.

Еще один сквер, назовут в честь комбата Неустроева. По просьбе родственников Героя и жителей Севастополя, а также на основании решения архитектурно-художественного совета о переносе памятного знака Героя Советского Союза Степана Неустроева, новый сквер, расположенный в районе домов 17 и 21 по пр. Октябрьской Революции будет носить имя прославленного командира, бойцы подразделения которого водрузили флаг Победы на здание рейхстага 9 мая 1945 года в Берлине.

Принимая решение о присвоении имени Неустроева скверу, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил в 2022 году благоустроить данное общественное пространство за счет средств бюджета Севастополя.

Дмитрий Островский