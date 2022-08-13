В Севастополе за сутки более 200 человек заразились коронавирусом

В Севастополе резко возросло количество новых выявленных заражений коронавирусом за сутки. По сообщению городского департамента здравоохранения, их более 200.

«По состоянию на утро 13 августа в городе зарегистрированы 212 новых случаев заболевания COVID-19. Смертей от COVID-19 за сутки не зарегистрировано», – сказано в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 86 632 человека, выздоровели 83 298.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы семь человек. Выписаны шесть пациентов. На данный момент в больницах находится 102 пациента, из них 88 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуты 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

Предыдущий раз число заражений за сутки превышало 200 в Севастополе 12 марта – было выявлено 220 случаев.

Напомним, в Севастополе за неделю выросла заболеваемость COVID-19 на 38%.

Дмитрий Островский