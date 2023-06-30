В Севастополе решилась судьба проблемного долгостроя на Восставших

На последнем заседании правительства Севастополя принят проект постановления об утверждении документации по планировке территории, расположенной в районе улицы Генерала Крейзера.

Напомним, строительство жилого комплекса на деньги, в том числе пайщиков, остановилось, когда стало понятно, что его транспортная схема будет идти в разрез с культурным кластером и необходимостью строить тоннель в этом районе.

Наконец, правительство определилось с корректировкой красной линии улично-дорожной сети и границы земельного участка, сформированного еще в 2003 году. Проблемный дом — жилой комплекс с объектами торговли, социально-бытового обслуживания, общественного питания, офисными помещениями и многоярусными паркингами — строится на земельном участке на основании разрешительной документации, выданной до 2014 года.

«Утверждение документации позволяет завершить строительство проблемного объекта и восстановить нарушенные права граждан, инвестировавших свои средства в строительство», — сообщила и. о. директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Юлия Шемонаева.

В ходе обсуждения подчеркивалось, что отработана транспортная схема с заездами, выездами и синхронизация с проектируемым тоннелем. А также с 5 мая по 5 июня прошли общественные обсуждения по проекту, поступили предложения о его одобрении.

Ольга Сурикова