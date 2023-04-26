В Севастополе подписан контракт на строительство тоннеля в районе Генерала Петрова

В Севастополе подписан контракт на проектирование транспортного тоннеля в районе улицы Генерала Петрова. Информация об этом содержится в материалах государственной закупки, пишет ForPost.

Стоимость контракта составляет 252 млн рублей. Выполнять его будет краснодарская компания «Веста». В настоящий момент данная организация ведет реконструкцию улицы Капитанской (стоимость работ более 1,5 млрд рублей), а также капитальный ремонт путепровода на Госпитальном спуске (стоимость работ более 300 млн рублей).

В рамках нового договора подрядчику предстоит выполнить целый ряд исследований, включая моделирование транспортных потоков с определением существующей и перспективной интенсивности движения транспорта и пешеходов в районе мыса Хрустального, провести обследование расположенных рядом зданий, оценив возможность их безопасной эксплуатации или необходимость их восстановления и усиления конструкций.

Согласно техническому заданию, тоннель планируется в две полосы протяженностью около 250 метров. Кроме того, проектировщикам необходимо предусмотреть устройство кольцевой развязки на пересечении улиц Пожарова, Карантинной и Стрелецкий спуск, а также рассмотреть возможность устройства транспортного кольца на пересечении улиц Очаковцев и Генерала Петрова.

На выполнение комплекса этих мероприятий компании отводится чуть более года. Установленный контрактом срок исполнения ограничен 31 мая 2024 года.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот сюжета СТВ