Билеты на поезд для студентов и абитуриентов Крыма будут стоить в два раза дешевле

Студенты и абитуриенты из Крыма и с юга России смогут получить 50% скидку на ж/д билеты до места обучения. Об этом сообщили в службе внешних коммуникаций компании «Гранд Сервис Экспресс», которая занимается ж/д перевозками в Крым.

Предложение снизить цены на ж/д билеты для студентов из южных регионов, где действуют ограничения на авиаперелеты, поступило от депутатов Госдумы РФ. Теперь эту инициативу должны рассмотреть в Минтрансе России.

По действующим правилам, с 1 июня по 31 августа детям в возрасте от 10 до 17 лет предоставляется скидка в 50% при проезде в плацкартных вагонах, рассказал представитель компании-перевозчика.

Ольга Сурикова