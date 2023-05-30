Прокуратура взяла под надзор недострой-ровесник Русской весны

Прокуратура провела проверку недостроя по улице Крейзера, в который вложились 50 дольщиков.

Как сообщает пресс-служба ведомства, строительство комплекса началось 18 марта 2014 года, но из-за многочисленных проблем до сих пор не законченно. По результатам встречи представитель застройщика ЖСК «Центр» Михаил Мудревский и прокуроры выработали план действия для завершения стройки. Его реализацию проверят уже в июне.

Напомним, прокуратурой Севастополя приняты меры, направленные на запрет деятельности по сжиганию медицинских отходов в Инкермане.