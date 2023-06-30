ЛДПР предлагает в регионах учредить 1 июля – День ветерана боевых действий

Депутаты заксобрания Севастополя приняли в 2022 году законопроект, согласно которому День ветеранов боевых действий введен в календарь праздников и памятных дат Севастополя. Таким образом, Севастополь стал одним из первых регионов, где эта дата стала официальной. Однако не во всех регионах данный законопроект внесен на рассмотрение, поэтому ЛДПР выступает с инициативой учредить 1 июля – День ветерана боевых действий еще в 24 субъектах России

Как отметил Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в настоящее время в нашей стране нет отдельного памятного дня, который объединял бы всех ветеранов боевых действий. Однако воины современной России участвовали во множестве других военных конфликтах. Они с честью защищали интересы Родины во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, боевых действиях в Абхазии, Южной Осетии и в Сирии. Защищают сейчас мирных жителей Донбасса в ходе специальной военной операции.

«Установление памятной даты «День ветеранов боевых действий» позволит закрепить авторитет бойцов СВО и всех военнослужащих, которые отстаивали интересы России в современных военных конфликтах. Эти люди – настоящие патриоты своей страны. Именно на таких примерах мы должны воспитывать современную молодежь, – подчеркнул Леонид Слуцкий.

«На протяжении всей своей истории партия поддерживает тех, кто жертвует своими жизнями ради спасения других, являясь участниками боевых действий. Оказывая также поддержку семьям погибших военнослужащих. В регионах новый праздник станет и элементом патриотического воспитания молодежи и позволит объединить всех ветеранов боевых действий», — отметил вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР Севастополь