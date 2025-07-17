В Севастополе разрешили голосовать во дворах

В Севастополе на предстоящих выборах 12, 13 и 14 сентября разрешили голосовать во дворах жилых домов. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия России, чтобы сделать выборы удобнее и безопаснее для жителей.

Кроме Севастополя, новые формы голосования разрешены в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

«Все, что мы делаем, направлено на обеспечение безопасности избирательного процесса», — отметил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Он подчеркнул, что голосование на придомовых территориях поможет людям, которым трудно добраться до избирательных участков, а также тем, кто живёт в небольших населённых пунктах без комиссий. Кроме того, избирательным комиссиям разрешили проводить досрочные выборы и организовывать голосование групп избирателей в труднодоступных местах.

Напомним, депутаты Заксобрания назначили выборы губернатора Севастополя на 14 сентября 2025 года. Нынешний глава города Михаил Развожаев выразил намерение участвовать и в этих выборах.

Как ранее сообщалось, в 2025 году на выборы главы региона планируют потратить 110 млн рублей. В 2020 году на выборы главы города в бюджете было предусмотрено 76,3 млн рублей. Тогда победил нынешний губернатор Михаил Развожаев. До этого он с 2019 занимал эту должность с приставкой и.о.

Также известно, что общее число избирателей в городе увеличилось на 4,8 тыс. человек и составляет 340 171 человек.

Дмитрий Островский

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