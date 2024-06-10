Развожаев готов участвовать в выборах губернатора Севастополя в 2025 году

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в случае поддержки его кандидатуры президентом России Владимиром Путиным планирует принять участие в выборах главы города в 2025 году, сообщил он в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

«В 2025 году завершается мой первый срок на посту губернатора. Если президент поддержит мое выдвижение на второй губернаторский срок, то конечно, я пойду на выборы, и дальше все будет зависеть от оценки севастопольцев», — подчеркнул глава Севастополя в интервью ТАСС.

Как отметил Развожаев, в ближайшее время в Севастополе планируется завершить реализацию нескольких крупных проектов, принять генплан, реализовать несколько мер для повышения инвестиционной привлекательности.

Напомним, Михаил Развожаев принял после выборов присягу на посту губернатора Севастополя 2 октября 2019 года. До этого он с 2018 занимал эту должность с приставкой и.о.

Ольга Сурикова

Фото: Telegram/Михаил Развожаев

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