Крымская вице-мисс прославилась на весь мир после видео из Монако с пожилым миллионером

Вице-мисс Крыма 2017 года Виктория Шевченко оказалась в центре внимания мировых соцсетей после появления видео, снятого в Монако. На нём девушка сначала отказывает в знакомстве пожилому мужчине, но, увидев его Porsche и разговор с швейцаром, резко меняет поведение и садится в его автомобиль. Ролик стал вирусным и вызвал бурную реакцию в интернете.

Как выяснилось, на видео запечатлены 27-летняя Виктория Шевченко, родом из Верхнеднепровска, проживавшая в Крыму, и 72-летний австрийский магнат Петер Кёниг — владелец металлургической компании Alukönigstahl и почётный консул Австрии в Монако. Годовой оборот его фирмы составляет около полумиллиарда евро.

Виктория активно участвовала в конкурсах красоты. В 2017 году она стала первой вице-мисс «Мисс Республика Крым» и второй вице-королевой Крыма, а также получила титул «Miss Geometria Симферополь». Фотографии с тех событий можно найти в соцсетях её матери (Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России).

Петер Кёниг — непубличный, но известный в Австрии бизнесмен. Его бывшие жёны — тоже яркие брюнетки из Восточной Европы, значительно младше его. По данным австрийских СМИ, одна из них — чешская актриса Леона, с которой он прожил 13 лет, другая — венгерский искусствовед Барбара Чаполай, которая позже ушла к миллиардеру Мартину Шлаффу.

Дмитрий Островский

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