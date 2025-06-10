В Севастополе в сентябре пройдут выборы губернатора

Законодательное собрание Севастополя назначило дату выборов губернатора.

Сегодня в ходе сессии депутаты Заксобрания назначили выборы губернатора Севастополя на 14 сентября 2025 года.

Напомним, нынешний глава города Михаил Развожаев выразил намерение участвовать и в этих выборах.

Как ранее сообщалось, в 2025 году на выборы главы региона планируют потратить 110 млн рублей. В 2020 году на выборы главы города в бюджете было предусмотрено 76,3 млн рублей. Тогда победил нынешний губернатор Михаил Развожаев. До этого он с 2018 занимал эту должность с приставкой и.о.

Также известно, что общее число избирателей в городе увеличилось на 4,8 тыс. человек и составляет 340 171 человек.

Ольга Сурикова