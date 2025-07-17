«Тату» под угрозой отмены: в Госдуме требуют не пускать группу в Крым

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Возвращение скандально известной группы «Тату» в Ялту может не состояться — депутат Госдумы Нина Останина потребовала от крымских властей срочно вмешаться и не допустить концерт.

Совместное выступление Лены Катиной и Юлии Волковой было анонсировано на 19 июля, но теперь под вопросом. Останина направила официальные обращения главе Крыма Сергею Аксенову и спикеру госсовета Владимиру Константинову с просьбой сорвать мероприятие. Причина — песни коллектива, которые, по мнению депутата, «противоречат традиционным духовно-нравственным ценностям» и могут подпадать под действующие запреты.

«Убедительно просим вас разобраться в ситуации и предотвратить проведение концерта группы «Тату» на территории Республики Крым», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, Останина предложила и на будущее не допускать выступлений артистов, чье творчество, по её мнению, не соответствует принятым в России нормам. В нулевых «Тату» стали мировыми звездами на волне провокационного образа и песен вроде «Я сошла с ума» и «Нас не догонят». Теперь, спустя годы, их попытка вернуться на сцену вновь вызывает резонанс — только уже на уровне парламента.

Напомним, заслуженный артист России SHAMAN (Ярослав Дронов) даст концерт в Севастополе 6 августа.

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