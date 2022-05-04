В Севастополе прошла первая репетиция парада Победы

Зрителей собралось немало

В Севастополе 3 мая в 18:00 прошла первая репетиция военного парада, приуроченного 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 78 годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

По центральным улицам города прошли 1200 военнослужащих Черноморского флота, различных силовых министерств и ведомств России, курсанты военных учебных заведений, юные нахимовцы, кадеты и юнармейцы.

Открывали парад совсем юные барабанщики-нахимовцы из филиала Нахимовского ВМУ в Севастополе.

Ближе к 20:00 прошла колонна из боевой военной техникой. Возглавлял ее легендарный танк Т-34. На площади Лазарева его погрузили на платформу и увезли.

Для проведения репетиции в центре города — на улице Ленина от площади Суворова до Лазарева — было ограничено движение с 14:00 до, по официальной информации, 23:59. Однако после завершению мероприятия, около 21:00 уже начали пропускать общественный транспорт на центральное кольцо.

Как уже сообщалось, парад Победы пройдет 9 мая в 10:00. Еще две репетиции можно будет посмотреть 5 мая в 18:00 и 7 мая в 10:00.

Ольга Сурикова