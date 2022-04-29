В центре Севастополя ограничат движение 3 и 5 мая

Автобусы будут ездить до площади Ушакова
В центре Севастополя в связи с проведением репетиций военного парада, посвященного Дню Победы, ограничат движение транспорта 3 и 5 мая, сообщили в пресс-службе правительства города.
Ограничения будут действовать на участке ул. Ленина (от пл. Суворова) – пр-т Нахимова – пл. Лазарева 3 мая с 14:00 до 23:59, 5 мая с 17:00 до 23:59.
Временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств вводятся:
— на пл. Нахимова с 18 часов 2 мая до 6 часов 10 мая;
— на ул. Ленина (от пл. Суворова) – пр-т Нахимова – пл. Лазарева 3 и 5 мая с 6:00 до 23:59, кроме транспорта экстренных спецслужб, технической группы и участников мероприятий, а также общественного транспорта.
На время ограничений часть общественного транспорта изменит схему движения. Изменения маршрута смотрите на сайте правительства города.
Напомним, в Севастополе 9 мая пройдет военный парад, генеральная репетиция состоится 7 мая в 10:00.
Ольга Сурикова