В центре Севастополя ограничат движение 3 и 5 мая

Автобусы будут ездить до площади Ушакова

В центре Севастополя в связи с проведением репетиций военного парада, посвященного Дню Победы, ограничат движение транспорта 3 и 5 мая, сообщили в пресс-службе правительства города.

Ограничения будут действовать на участке ул. Ленина (от пл. Суворова) – пр-т Нахимова – пл. Лазарева 3 мая с 14:00 до 23:59, 5 мая с 17:00 до 23:59.

Временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств вводятся:

— на пл. Нахимова с 18 часов 2 мая до 6 часов 10 мая;

— на ул. Ленина (от пл. Суворова) – пр-т Нахимова – пл. Лазарева 3 и 5 мая с 6:00 до 23:59, кроме транспорта экстренных спецслужб, технической группы и участников мероприятий, а также общественного транспорта.

На время ограничений часть общественного транспорта изменит схему движения. Изменения маршрута смотрите на сайте правительства города.

Напомним, в Севастополе 9 мая пройдет военный парад, генеральная репетиция состоится 7 мая в 10:00.

Ольга Сурикова