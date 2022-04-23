Программа парада Победы в Севастополе и даты репетиций

Когда можно будет посмотреть репетиции парадов

В Севастополе 9 мая традиционно пройдет парад Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По главным улицам города пройдут 1200 военнослужащих Черноморского флота, других силовых министерств и ведомств Российской Федерации, курсанты военных учебных заведений, юные нахимовцы, кадеты и юнармейцы, сообщили в пресс-службе ЧФ.

Парад начнется с вноса Государственного флага Российской Федерации, копии Знамени Победы.

Отдел информационного обеспечения Черноморского флота рассказал состав парадных расчетов.

Откроют парад ротные барабанщики – нахимовцы из филиала Нахимовского ВМУ в Севастополе. Затем, в составе 2-х парадных батальонов и 12 рот по под аккомпанемент сводного военного оркестра пройдут: рота почетного караула, сводная рота женщин-военнослужащих соединений и частей Черноморского флота, военнослужащие из состава соединения морской пехоты, Крымской военно-морской базы, курсанты ЧВВМУ имени П.С. Нахимова и Военного учебного центра при Севастопольском государственном Университете, парадные расчёты подразделений Национальной Гвардии России, УМВД и МЧС по г. Севастополю, а также кадеты, нахимовцы и сводные парадные роты «Юнармии».

В механизированной части парада примут участие 40 единиц боевой и специальной техники. Колонну техники возглавит легендарный танк Т-34.

В параде примут участие: бронетранспортеры БТР-80, береговой ракетный комплекс «Бастион», пусковые установки комплекса ПВО С-400, зенитно-ракетный комплекс «Панцирь», буксируемая гаубица «Д-30», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобили «Тигр» и УАЗ «Патриот», а также специальная техника подразделений материально-технического обеспечения.

Парад начнется 9 мая в 10.00.

Общие тренировки парада пройдут 3 и 5 мая на ул. Ленина с 18.00 до 20.00. Генеральная репетиция состоится 7 мая с 10 до 12 часов.

Кроме города-героя Севастополя, парады Победы пройдут в городах-героях Керчь и Новороссийск.

Ольга Сурикова