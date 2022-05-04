Сборную России по футболу исключили из Лиги наций

На ближайший сезон

Сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций в сезоне-2022/2023. Об исключении команды сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Команду поставили в известность, что она автоматически займет четвертое место в группе B. В рамках турнира россияне должны были сыграть с командами Исландии, Израиля и Албании. Таким образом, отечественная сборная автоматически займет последнее место в квартете и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.

Как известно, в конце февраля Международная федерация футбола и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Команды исключили из розыгрышей всех турниров, в том числе от квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре. После этого Российский футбольный союз подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако предварительные слушания завершились в пользу ФИФА.

Напомним, севастопольский и крымские футбольные клубы надеются, что после принятия окончательного решения по санкциям в отношении российского спорта их примут Российский футбольный союз.

Ольга Сурикова