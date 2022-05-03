Севастопольцы разочарованы состоянием бронепоезда «Железняков» накануне 9 Мая

Покрывается ржавчиной

В Севастополе в удручающем состоянии находится знаменитый бронепоезд «Железняков»: в корпусе уже появились дыры, ржавчина, его вид кажется совсем заброшенным. И это накануне Дня Победы.

На проблему обратили внимание журналисты «Первого Севастопольского». Они опросили местных жителей и приезжих, как они реагируют на такое отношение к паровозу-памятнику, который на протяжении десятилетий считается реликвией боевой славы. Севастопольцы считают, что такое положение дел является позором для руководства города, которое гордится местным патриотическим духом.

Люди уверены, что администрация должна успеть к Дню Победы привести бронепоезд в надлежащий вид.

К тому же с обратной стороны паровоза все изрисовано далеко не патриотическими лозунгами и граффити, забросано мусором, окурками.

Напомним, севастопольцы неоднократно обращали внимание на разрушающиеся памятники, среди которых участникам Севастопольского вооруженного восстания в ноябре 1905, Героям-подводникам.

Ольга Сурикова