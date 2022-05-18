В Севастополе почтили память жертв депортации

Как никогда остро воспринимается эта дата

В Севастополе 18 мая традиционно чтят память жертв депортации народов Крыма.

В правительстве напомнили, что в этот день в 1944 году из Крыма в Среднюю Азию был отправлен первый эшелон представителей армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского, немецкого и других народов, населявших полуостров. При этом их назвали «врагами народа». Почти половина из числа депортированных людей умерли по дороге и в первые годы жизни в местах высылки.

В 1994 году была учреждена траурная дата – День памяти жертв депортации народов Крыма.

«Сейчас, мы как никогда остро воспринимаем эту дату. Мы должны всегда помнить, что любая попытка разделить народ, поставить одну нацию выше другой — трагический путь в никуда.

На данный момент в Севастополе в мире, дружбе, взаимоуважении и равноправии живут все народы», — написал в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Напомним, в Севастополе вручили ключи от квартир реабилитированным гражданам в доме, который был достроен в конце 2020 года.

Ольга Сурикова