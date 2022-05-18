В Севастополе автоледи не уступила дорогу тепловозу

На железнодорожном переезде

В Севастополе сегодня утром произошло столкновение легкового автомобиля с тепловозом на железнодорожном переезде в районе Юхариной балки.

«Автоледи 1964 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, на железнодорожном переезде выехала на запрещающий сигнал светофора и не уступила дорогу тепловозу, произведя с ним столкновение. От удара автомобиль откинуло в сторону на дорожное сооружение (бетонный столб с вертикальной разметкой)», — сообщила руководитель пресс-службы регионального УМВД России Жанна Марголина.

ДТП обошлось без пострадавших нет, пострадал только легковой автомобиль.

В отношении водителя составлено три административных материала: нарушение правил движения через железнодорожные пути; повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений; несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Напомним, в Севастополе в районе станции «Мекензиевы горы» женщина попала под электропоезд.

Ольга Сурикова