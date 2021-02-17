Развожаев вручил ключи от квартир реабилитированным гражданам

Дом на Комбрига Потапова, 35, наконец встречает новоселов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что обещанный и непостроенный дом для реабилитированных граждан был одной из первых проблем, о которой он узнал, когда приехал в город-герой.

В доме, который был достроен в конце 2020 года, наконец-то начали раздавать ключи новоселам. Губернатор Михаил Развожаев лично поучаствовал в церемонии, сообщили в его пресс-службе.

К сдаче дома бала также благоустроена вся прилегающая территория.

Как известно, планы построить дом для реабилитированных народов были еще в 2007 году, однако строительство началось только после вхождения Севастополя в состав России. В девятиэтажном доме на улице Комбрига Потапова, 35, построено 99 квартир.

«Дом был непростой: проблемы с проектом, финансированием. Пришлось индексировать смету и дополнительно выделять средства, в том числе из регионального бюджета. Я сегодня испытываю глубокое удовлетворение, потому что это дело сделано, точка поставлена, можно идти дальше», – отметил Развожаев.

Он добавил, что жильцы дома смогут приватизировать свои квартиры по упрощенной процедуре. И делать это сразу после получения договора социального найма.

В свою очередь, председатель РОО «Объединение крымских татар севастопольского региона «Ак-Яр» Энвер Мамутдинов рассказали, что этот долгострой называли «домом исчезающей надежды».

Ольга Сурикова