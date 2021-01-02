Развожаев выполнил свое обещание перед вернувшимися после репрессий

Чтобы поставить точку были предприняты все усилия

В Севастополе 31 декабря введен в эксплуатацию дом для реабилитированных граждан на Комбрига Потапова. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинспектировал объект и пообщался с обладателями новых квартир, передает его пресс-служба.

«Этот дом для людей, вернувшихся после репрессий. Его обещали построить еще при Украине. После воссоединения Севастополя с Россией объект включен в ФЦП. Несколько лет не получалось эту стройку завершить. Чтобы поставить точку в этом вопросе были предприняты все усилия: доработали проект, добавили финансирование, в том числе и из нашего регионального бюджета. И наконец документ о вводе дома в эксплуатацию был подписан», – отметил Развожаев.

Сейчас в доме проводятся отделочные работы в квартирах. К концу января их обещают завершить. Будущие жильцы смогли оценить свое жилье и вместе с застройщиком указать на мелкие недочеты, которые будут устранены.

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Квартиры будут переданы по договору соцнайма, однако в ближайшей перспективе они могут быть приватизированы, отметили в пресс-службе.

«К сожалению, за время строительства дома несколько человек, которые должны были получить в нем квартиры, умерли. Сейчас мы должны принять нормативные документы, которые позволят их наследникам эти квартиры получить», – сказал губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя