Правительство Севастополя планирует объявить войну незаконной перепланировке жилья

На сайте правительства Севастополя 17 мая опубликовано извещение о подготовке проекта приказа об утверждении порядка приведения самовольно переустроенных или перепланированных помещений в многоквартирных домах в прежнее состояние.

Разработчиком документа выступает департамент архитектуры и градостроительства Севастополя. Порядок будет утвержден в виде приказа этого исполнительного органа государственной власти и не будет рассматриваться в рамках заседания правительства.

Как сообщают разработчики, ранее подобного документа, который прописывал четкий порядок приведения переустроенных или перепланированных квартир без согласования с властями в Севастополе не было.

В тексте извещения говорится, что самовольно переустроенные и перепланированные помещения представляют угрозу жизни и здоровью граждан, так как работы, выполненные с нарушением строительных норм и правил, могут привести к разрушению несущих конструкций здания, либо нарушению работы внутридомовых систем.

В связи с чем, приняв этот порядок, департамент архитектуры и градостроительства получит право и механизм для принуждения собственников жилья к устранению самовольной перепланировки.

Планируемый срок вхождения в силу приказа 1 июля текущего года.

Наша издание направило информационный запрос в департамент архитектуры и градостроительства с целью узнать, каким будет механизм приведения в соответствие с изначальной планировкой самовольно переустроенных квартир.

Напомним, в Севастополе после майских праздников будут проведены общественные слушания по проекту правил землепользования и застройки города.

Дмитрий Островский