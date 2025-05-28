В Севастополе опровергли фейк о заражённой хамсе

В Севастополе выявили ложную информацию о якобы заражённой рыбе, которую распространяют через фальшивые письма. По данным губернатора Михаила Развожаева, неизвестные от имени рыболовной компании «Голден Фиш» направили поддельные жалобы в «СевВетЦентр» и Азово-Черноморское управление Росрыболовства. В письмах утверждалось, что у выловленной хамсы есть повреждения кожи, опухоли и аномалии роста, а рыба якобы заражена радиацией.

Михаил Развожаев назвал эту информацию фейком, цель которого — напугать жителей и навредить местным рыбакам. Он привёл факты, опровергающие ложь:

Промысел хамсы официально завершился 15 апреля, и 23 мая никто рыбу не ловил. У компании «Голден Фиш» нет судна «Квант», которое упомянуто в письмах. Такое судно арендовалось несколько лет назад. «СевВетЦентр» не имеет судовой лаборатории, о которой пишут в фейковых письмах.

Губернатор подчеркнул, что вся рыба перед продажей проходит обязательную проверку. Ветеринары регулярно работают с рыбаками и подтверждают: с уловом всё в порядке. Если бы были проблемы, власти сразу сообщили бы об этом.

Жителей призвали доверять только официальным источникам и не поддаваться на провокации.

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