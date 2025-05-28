Директору судоремонтного завода Черноморского флота предъявлено обвинение в мошенничестве

Его обвиняют в хищении более 4 млн рублей при выполнении гособоронзаказа, сообщается в Telegram военных следственных органов СК РФ.

В феврале 2023 года в ходе исполнения гособоронзаказа судостроительным заводом ЧФ заключен многомиллионный контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования. Контроль за исполнением контракта был возложен на директора завода ЧФ.

С сентября по ноябрь 2023 года он и сотрудники ИП вносили «липовые» документы о стоимости оборудования, в итоге похищенные 4 млн рублей распределили между собой.

Директор на суде признал свою вину, его отправили под домашний арест.

Расследование продолжается под контролем Главного военного следственного управления СК РФ.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai