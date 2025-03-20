В Крыму опровергли фейки о заселении в санатории беженцев из сектора Газа

В предложки Телеграмм-каналов полуострова массово приходят сообщения якобы с письмом главы Республики Крым, в котором говорится о необходимости подготовить места для размещения беженцев из сектора Газа. В документе также говорится,ч то им будут выданы российские паспорта, в случае, если они примут православие.

Советник главы Крыма Олег Крючков подчеркнул, что Сергей Аксенов не подписывал это письмо, это фейк. Нет такого приказа и в списке официального опубликования на сайте главы республики.

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Ольга Сурикова