Власти опровергли фейк о платном проезде по трассе к Крымскому мосту

Дорога А-289, которая соединила Краснодар и Крымский мост, остаётся бесплатной. Об этом сообщили в Правительстве Крыма и в Министерстве транспорта РФ.

В соцсетях появилась информация о том, что проезд по трассе А-289 с 15 апреля станет платным. Якобы меры предусмотрены на следующие 100 лет.

Очередную публикацию сопроводили скриншотом, где указаны тарифы. Утверждалось, что проехать из Марьянской в Темрюк будет стоить 750 рублей для водителя легкового транспорта.

В Правительстве Крыма сообщили, что публикации является фейком. Также указали на то, что часто дезинформацию о трассе распространяют украинские сайты и паблики.

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Ольга Сурикова

Фото: соцсети