Цены в Севастополе «вскипели»: инфляция достигла 13,5%, больше всего подорожали овощи, масло и транспорт

В апреле 2025 года годовая инфляция в Севастополе ускорилась до 13,5%, по-прежнему заметно превышая среднероссийский уровень (10,2%). Основными драйверами роста цен стали продовольственные товары и услуги на фоне подготовки к туристическому сезону. Такие данные приводит Банк России со ссылкой на Росстат.

Продукты растут быстрее всего

Наибольший рост зафиксирован в ценах на плодоовощную продукцию, включая картофель — на 41,4% по сравнению с апрелем прошлого года. Это связано с исчерпанием запасов прошлогоднего урожая и переходом на более дорогой импорт. Продавцы, как отмечается, активно завозят лук, капусту и картофель из-за рубежа.

Следом идут:

Масло и жиры — подорожание на 28,9%

Рыбопродукты — +23,8%

Молочная продукция — +22,8% , а сыр — +22%

Чай, кофе и какао — +21,1%

Кондитерские изделия — +20,5%

Хлеб и хлебобулочные изделия — +15,8%

Рост цен в этих сегментах, по данным регулятора, вызван увеличением затрат производителей на сырьё, логистику и оплату труда, которые они начали закладывать в стоимость товаров.

Отдых — с комфортом и инфляцией

Спрос на летний отдых также «подогрел» инфляцию. Цены на услуги пассажирского транспорта выросли за год на 24,1%. Существенно подорожали услуги санаториев, домов отдыха и пансионатов — в них закладываются расходы на подготовку к сезону: ремонт, благоустройство территорий, питание.

Что подешевело?

На фоне общего роста в регионе продолжали дешеветь яйца — примерно на 30% за год, благодаря росту производства и включению товара в перечень социально значимых. Также наблюдалось снижение цен на некоторые непродовольственные товары, в том числе подержанные иномарки и компьютеры, из-за укрепления рубля и снижения потребительской активности.

Банк России заявляет, что для устойчивого снижения инфляции необходим более сдержанный рост спроса и продолжительный период высоких процентных ставок. Цель — возвращение годовой инфляции к 4% в 2026 году.

Напомним, в четырех районах Крыма — Нижнегорском, Красногвардейском, Советском и Белогорском — объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Весенние заморозки уничтожили значительную часть урожая фруктов. На фоне этой ситуации эксперты и СМИ предупреждают о возможном значительном росте цен на черешню, абрикосы, персики и даже овощи — в частности, свёклу.

Дмитрий Островский

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