В Севастополе на улице Хрусталева появится благоустроенный сквер

Работы планируют завершить к середине лета

В Севастополе на улице Хрусталева будут проводится работы по благоустройству сквера в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На территории сквера встретились директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов совместно с проектировщиками, заказчиком работ (ГБУ «Парки и скверы») и жителями.

Проектом предлагается создание благоустроенной территории для тихого отдыха, с учетом привязки к жилой застройке и расположенных рядом социальных объектов – школы и детского сада. Проектом предусмотрена система полива и освещения, видеонаблюдение, лавочки и урны, детский игровой и спортивный комплексы со специальным покрытием, озеленение, появится живая изгородь.

«Сквер расположен между жилой застройкой и соцобъектами. Необходимо благоустроить подходы и подъездные пути к соцобъектам, примыкания к жилым домам. Ранее уже сделано благоустройство внутридворовых территорий прилегающих домов. Также с Фондом капитального ремонта будем рассматривать возможность проведения капитального ремонта фасадов многоквартирных домов, прилегающих к скверу. Постараемся синхронизировать все мероприятия, чтобы комплексно завершить благоустройство данного микрорайона», – сказал Евгений Горлов.

Через две недели после утверждения жителями проекта будет выбран подрядчик. До середины лета планируется завершить работы.

Напомним, в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году запланировано благоустройство пяти общественных пространств: сквер в районе арки по ул. Генерала Мельника, сквер по ул. Паршина возле в/ч, сквер им. П. Осипенко, сквер по ул. Яна Гамарника, зеленая зона в районе дома № 141 по ул. Хрусталева.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова