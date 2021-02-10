В Севастополе сквер Полины Осипенко станет современным парком

Работы обещают провести быстро

В Севастополе в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроен сквер имени Полины Осипенко.

Как сообщает пресс-служба правительства города, проектом благоустройства предусмотрено озеленение, создание зон для активного отдыха – детских игровых площадок, обустройство спортивной площадки: установка уличных тренажеров, воркаута, теннисных и шахматных столов.

«Места, которые жители утвердили для благоустройства, достаточно знаковые для города – их необходимо привести в порядок. Помимо благоустройства сквера имени Полины Осипенко будет восстановлена и вся прилегающая инфраструктура. Организуем современную систему освещения, капельный полив растений, прогулочные, игровые зоны и зону отдыха. Предусмотрена декоративная подсветка растений. Все пожелания местных жителей учтены. Основные строительно-монтажные работы должны быть завершены до лета», – рассказал на встречи с проектировщиками глава департамента горхоза Евгений Горлов.

В парке планируется высадить порядка 900 растений.

Главный инженер проекта ООО «Новый город» Татьяна Щербина рассказала, что вся парковая зона будет засажена можжевеловыми растениями, Конским красным каштаном и Церцисом европейским.

Напомним, обновленный современный сквер также появится в районе арки по ул. Генерала Мельника, сквер по ул. Паршина возле в/ч, сквер им. П. Осипенко, сквер по ул. Яна Гамарника, зеленая зона в районе дома № 141 по ул. Хрусталева.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова