В Севастополе построят кадетский корпус Следственного комитета

Строительство входит в ФЦП

На внеочередном заседании правительства Севастополя было принято распоряжение проектировать и строить филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета. Делать этот будет один застройщик.

Реконструкция и оснащение здания филиала Следкома входит в ФЦП.

«Принятие распоряжения позволит осуществить закупку инженерных изысканий и работ по строительству объекта «под ключ». Это позволит сдать объект в эксплуатацию в более сжатые сроки», – сказал и. о. директора Департамента капитального строительства Игорь Ахмедов.

Филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета был открыт в Севастополе на базе Инженерной школы в прошлом году.

Планируется, что в отдельном здании юные следователи будут обучаться и проживать.

Ольга Сурикова