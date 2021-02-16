Результаты пандемии для Налоговой Севастополя: поступления только выросли

В бюджет страны выросли на 121 млн рублей поступления, в городской – на 2,4%

На расширенном заседании коллегии управление Налоговой службы Севастополя подвели итоги за 2020 год. Своей работой и успехами в кризисный год, когда большинство предприятий находились несколько месяцев на карантине, ведомство довольно.

В частности, на территории Севастополя за 2020 год в бюджет страны мобилизовано 18 миллиардов 235 миллионов рублей, что на 121 миллион рублей превышает уровень поступлений 2019 года.

В бюджет Севастополя мобилизовано 13 миллиардов 204 миллиона рублей — это на 2,4% выше показателя прошлого года. В государственные внебюджетные фонды Управлением мобилизовано 12 миллиардов 172 миллиона рублей страховых взносов, что также превышает уровень поступлений за предыдущий период на 4%, отчитались в налоговой.

Читайте также: Севастопольцы теперь будут платить налог на свои дома и квартиры

Также по результатам контрольной работы за прошедший год дополнительно начислено 142 миллиона рублей. При этом отмечен рост поступлений по результатам контрольно-аналитической работы: в 2020 году этот показатель увеличился на 34 % и составил 78 % от всех поступлений по контрольным мероприятиям.

В ходе коллегии было отмечено, что количество состоящих на учете налогоплательщиков в течение предыдущих двух лет стабилизировалось: на 1 января 2021 года на налоговом учете состоит порядка 15 тысяч юридических лиц и обособленных подразделений, а также свыше 17 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Примечательно, что несмотря на сложную обстановку, связанную с COVID-19, количество прекративших по собственному желанию деятельность индивидуальных предпринимателей и ликвидированных по решению учредителей юридических лиц значительно сократилось в сравнении 2019 годом на 15 и 29 процентов соответственно.

С 1 июля в Севастополе введён налог на профессиональный доход. Из вставших на учет плательщиков налога почти 90% – это впервые зарегистрированные лица. В прошлом году ими перечислено в бюджет города более 400 тысяч рублей.

Читайте также: «Продлить налоговые каникулы»: обращение депутатов Заксобрания Севастополя в Госдуму

В налоговой прогнозируют, что в этом году эта сумма вырастет до 15 миллионов.

Комментируя достигнутые результаты работы глава Налоговой Севастополя, Алексей Могила отметил, что основными задачами на 2021 год поставили перед собой противодействовать схемам уклонения от налогов.

Ольга Сурикова