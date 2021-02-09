В Севастополе на Генерала Мельника появится новый парк

Жители попросили не ставить детские площадки

В Севастополе на улице Генерала Мельника появится благоустроенное общественное пространство. Об этом рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов в ходе встречи с жителями прилегающих домов, проектировщиками, представителями ГБУ «Парки и скверы» (заказчик работ).

Благоустройство будет проведено в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба правительства.

По словам Горлова, жителям предлагалось несколько проектов данного сквера, но они высказались за то, чтобы оставить здесь тихую прогулочную зону с обустройством пешеходных дорожек, с учетом уже «протоптанных» троп. Территория парка составит 17 тыс. кв.м.

Здесь будет обустроен небольшой фонтан, наружное освещение, в том числе, декоративная подсветка деревьев, детская и спортивная площадки, зона для выгула собак, урны и лавочки.

При этом в парке произрастает 360 краснокнижных деревьев. Их пообещали сохранить, за исключением старых, аварийных.

В ходе обсуждения, как отмечает пресс-служба, жители попросили исключить большинство предлагаемых проектом игровых и развлекательных площадок, в связи с тем, что территория прилегает к жилой застройке, где дворовые территории ранее уже обустроены детскими площадками.

В течение двух недель планируется утвердить окончательный вариант проектных решений и приступить к реализации благоустройства.

Также в рамках программы «Жильё и городская среда» в 2021 году запланировано благоустройство пяти общественных пространств: сквер в районе арки по ул. Генерала Мельника, сквер по ул. Паршина возле в/ч, сквер им. П. Осипенко, сквер по ул. Яна Гамарника, зеленая зона в районе дома № 141 по ул. Хрусталева.

Напомним, всего несколько лет прошло с открытия «Динопарка» в бухте Камышовой Гагаринского района Севастополя, а его состояние уже выглядит плачевным. На спортивной площадке не осталось не одного целого тренажера, а дыры в рампе угрожают детям серьезными травмами.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова