В Севастополе благоустройство дошло до улицы Паршина

Зоны развлечения для детей исключены

На улице Паршина в Севастополе появится благоустроенное общественное пространство. Об этом в ходе встречи с проектировщиками рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, передает пресс-служба правительства города.

Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Проектом предусмотрено дополнительное озеленение и современное освещение сквера. Предлагается создание зоны отдыха с теневыми навесами, скамейками и урнами.

Сейчас в районе нет ни одного парка.

«Проектором благоустройства общественного пространства ул. Паршина занимается местная компания, которая учла все пожелания жителей района. Свободные зоны отведены под озеленение, с максимальным сохранением имеющихся зеленых насаждений», – отметил Горлов.

По просьбе местных жителей в проект внесены изменения: для создания тени добавлены перголы, а для озеленения будет дополнительно высажена венгерская сирень и восточная вишня.

Также по предложению людей из проекта исключены детская и спортивные площадки.

Через две недели после утверждения проекта подрядчик приступит к благоустройству.

Напомним, в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году запланировано благоустройство пяти общественных пространств: сквер в районе арки по ул. Генерала Мельника, сквер по ул. Паршина возле в/ч, сквер им. П. Осипенко, сквер по ул. Яна Гамарника, зеленая зона в районе дома № 141 по ул. Хрусталева.

Ольга Сурикова