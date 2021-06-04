В Севастополе муж попытался зарезать жену

Пьяный мужчина набросился на жену с кухонным ножом, когда она пыталась его успокоить – рассказали «Севкору» в пресс-службе МВД.

Женщина обратилась в полицию, сотрудники патрульно-постовой службы оперативно прибыли на место и задержали супруга. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Теперь пьянице-дебоширу грозит два года тюрьмы.

Как ранее сообщал «Севкор», в Севастополе возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий застройщика жилищно-строительный кооператив «Парковый-14», в результате которых пострадали более 100 семей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Севастополец проведет 2 года в колонии за нанесение нацистских символов на фасад магазина.

А в Крыму погиб рабочий в результате взрыва цистерны для нефтепродуктов.

Дарья Тимофеева

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