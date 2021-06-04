Севастополец проведет 2 года в колонии за нанесение нацистских символов на фасад магазина

Пресс-служба прокуратуры города сообщает, что установлено, что в январе текущего года злоумышленник нанес черной аэрозольной краской изображения свастики, кельтского креста, числовых надписей, являющихся нацистскими и неонацистскими символами, и надписи нецензурной лексики на фасаде здания и металлопластиковых роллетах помещения магазина «Гурме», расположенного на проспекте Победы. Тем самым он причинил ущерб хозяину магазина на сумму 65 тысяч рублей.

Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях, сроком на 1 год 5 месяцев.

Наказание вынесено с учётом личности подсудимого, имеющего неснятую и непогашенную судимость за преступление в сфере незаконного оборота оружия, а также отмены условного осуждения за совершение экстремистских действий.

Приговор в законную силу не вступил. Напомним, директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов сообщил, что участились случаи, особенно в этом году, порчи памятников культурного наследия, при чем не обычных стен, а именно культурного наследия в центре города. Последний случай произошел на днях, коммунальщики обнаружили исписанной именами и аккаунтами в соцсетях стену у памятника Затопленным кораблям.

Ольга Сурикова