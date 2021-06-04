Ставки на спорт: российская специфика

История и особенности беттинга в России. Чем отличается российский беттинг от мирового. Операция Олега Журавского. Война между букмекерскими компаниями и властью

Развитие беттинга

Развитие беттинга в России совпало с развалом Союза и снятием ограничений на коммерцию. Открывались игорные клубы, в которых принимались ставки на спортивные матчи. Рынок беттинга делили крупнейшие западные компании и молодой российский капитал, зачастую с криминальным прошлым. Букмекерские конторы открывались на две — три недели, а затем организаторы исчезали с деньгами клиентов.

Первые попытки навести порядок в ставках предприняли в 1996 году, когда букмекерские конторы обязали проходить лицензирование в Министерстве Финансов. Вводились требования к обязательному уставному капиталу и прозрачности документации. Хаоса стало меньше, как и мошенников.

Инициатива Журавского

Следующие двадцать лет букмекерские компании жили припеваючи. Государство абсолютно не обращало на них внимания, выставляя довольно умеренную налоговую таксу. В России уже обосновались практически все представители топовых западных контор. Они предлагали игрокам высокий уровень сервиса и постепенно развивали онлайн-беттинг.

Не жаловались и любители ставок. Их выигрыши не облагались налогом, а для регистрации в большинстве БК не требовали даже паспорт. Оставалась проблема выбора лучшей конторы с высокими котировками, но ее решали информативные беттинг-порталы. На их страницах регулярно выкладывают экспертные обзоры всех букмекерских контор. Специалисты информационного сайта о беттинге 1xbet-vxod.info разбирают работу контор до мельчайших подробностей, например, изучают, как организован в БК 1xbet Россия вход на официальный сайт.

Размеренную и спокойную жизнь российского беттинг-сообщества взорвал Олег Журавский. Предприниматель уловил новое настроение российского руководства и предложил навести жесткий порядок в букмекерстве. Льготные условия для контор уходили в прошлое. Никаких офшоров, полное налогообложение на территории РФ и учет всех ставок.

Последствия

Для бетторов настали черные дни. Многие зарубежные конторы не стали выполнять требования нового закона и предпочли ликвидировать российские филиалы. С игроков стали взимать налог за вывод средств с игрового депозита, а регистрация в букмекерской компании стала похожа на получение водительских прав. Требовалось предоставить огромное количество документов и проходить идентификацию. Последствия этого спорного решения до сих пор будоражат российскую индустрию беттинга.