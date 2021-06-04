Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела на застройщика за мошенничество

В поле зрения попал ЖК «Парковый-14»

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий застройщика жилищно-строительный кооператив «Парковый-14», в результате которых пострадали более 100 семей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

«Несмотря на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, должностными лицами территориального отдела полиции неоднократно принимались необоснованные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые прокуратурой отменены», – говорится в сообщении.

По требованию прокуратуры отдел МВД России по Гагаринскому району 2 июня 2021 года возбудил и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).