Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела на застройщика за мошенничество

В поле зрения попал ЖК «Парковый-14»
В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий застройщика жилищно-строительный кооператив «Парковый-14», в результате которых пострадали более 100 семей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.
«Несмотря на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, должностными лицами территориального отдела полиции неоднократно принимались необоснованные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые прокуратурой отменены», – говорится в сообщении.
По требованию прокуратуры отдел МВД России по Гагаринскому району 2 июня 2021 года возбудил и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
В ведомстве уточнили, что 3-х секционные дома подлежали вводу в эксплуатацию еще до марта 2014 года, однако строительные работы приостановлены на начальном этапе, в результате чего более 100 семей длительное время не могут реализовать свое право на квартиры.
Ввиду финансовой нестабильности в отношении кооператива Арбитражным судом г. Севастополя в марте 2021 года введена процедура конкурсного производства, утвержден арбитражный управляющий.
Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя