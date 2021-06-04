В Крыму погиб рабочий в результате взрыва цистерны для нефтепродуктов

Проверку ведет следком
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели рабочего в г.Щелкино Ленинского района Республики Крым в результате взрыва цистерны для нефтепродуктов.
«Предварительно установлено, что во время сварочных работ пустой цистерны, где ранее хранились нефтепродукты, произошел хлопок, в результате которого один из рабочих получил травмы, не совместимые с жизнью», – говорится в сообщении следкома.
Руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по ч.2 ст. 143 УК РФ – «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
«В рамках следствия будут установлены все обстоятельства происшествия, а также соблюдение трудовых отношений, мер безопасности и охраны труда на предприятии», – подчеркнули в следкоме.
Ход мероприятий по установлению обстоятельств происшествия находится на контроле руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.
Ольга Сурикова