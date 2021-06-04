В Крыму погиб рабочий в результате взрыва цистерны для нефтепродуктов

Проверку ведет следком

«Предварительно установлено, что во время сварочных работ пустой цистерны, где ранее хранились нефтепродукты, произошел хлопок, в результате которого один из рабочих получил травмы, не совместимые с жизнью», – говорится в сообщении следкома.

Руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по ч.2 ст. 143 УК РФ – «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».