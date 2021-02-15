В селе Фронтовом газифицируют частные дома

Планируется финансирование последней мили

В селе Фронтовом началась газификация жилых домов частного сектора. Такая информация была озвучена сегодня на аппаратном совещании правительства Севастополя.

Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов сообщил, что в подключении участвуют 186 частных домов. Заявки на технологическое присоединение есть от 80 домовладений.

«Принято заявлений на выполнение проектной документации в количестве 65 штук. Выдано 11 экземпляров разработанной проектной документации. Выполнение строительно-монтажных работ производится на пяти объектах, два уже готовы», – доложил глава горхоха Евгений Горлов.

Читайте также: Развожаев не доволен, как идет газификация Севастополя

Также еще предстоят работы по укладке 150 метров труб для 11 домовладений по по нулевому техническому присоединению. Это потребует дополнительного финансирования.

«Посмотрите возможность дополнительного финансирования для реализации последней мили», – поручил губернатор Михаил Развожаев вице-губернатору Алексею Парикину.

Напомним, сейчас в селе Фронтовом работает штаб по газификации. Ранее сообщалось, что около сотни квартир в посёлке Любимовка Севастополя могут остаться без газа. Главная преграда невыполнение жильцами требований к помещениям.

Ольга Сурикова