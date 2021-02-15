В Севастополе Росгвадия задержала дебошира на заправке

Он уже сидел за убийство
В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош на заправке.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, сообщение на пульт централизованного наблюдения Управления вневедомственной охраны по г. Севастополю поступило в вечернее время с автозаправочной станции, расположенной в Ленинском районе.
По прибытию экипажа Росгвардии персонал АЗС указал на мужчину, который вел себя неадекватно, проявлял агрессию и мешал работе автозаправки.
Нарушитель был задержан и передан в полицию. Оказалось, что он был ранее судим за убийство.
Напомним, в Севастополе росгвардейцы задержали нетрезвого дебошира, повредившего несколько припаркованных автомобилей.
Ольга Сурикова