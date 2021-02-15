Развожаев поручил незамедлительно убрать с дорог остатки песка

Как только потеплеет

Сегодня во время аппаратного совещания правительства Севастополя были заслушаны доклады о работе коммунальных и дорожных служб при ухудшении погодных условий на выходных.

Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов доложил, что в усиленном режиме работало около тысячи человек и 17 единиц техники. Использовали 120 тонн противогололедной смеси. Также было задействовано 27 круглосуточных бригад девяти управляющих компаний.

В свою очередь, директор Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено доложил, дорожниками обработано 622 километра дорог. Задействовали для этого 22 спецавтомобиля. Использовано более 1,2 тыс. тонн противогололедной смеси.

По завершению докладов губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил при потеплении оперативно очистить дороги и тротуары от остатков противогололедной смеси.

Напомним, спустя две недели после первого снега севастопольцы жаловались, что с дорог до сих опор не убрана противогололедная смесь. Тогда «Севавтодор» отметил, что техники не хватает быстро очищать дороги.

Фото: ГБУ “Севавтодор”

Ольга Сурикова