Развожаев не доволен, как идет газификация Севастополя

Развожаев намерен сам выехать и разобраться в ситуации

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев потребовал разобраться с платой за газификацию села Фронтового. Соответствующее поручение он дал вице-губернатору Николаю Жигулину и директору Департамента городского хозяйства Евгению Горлову во время заседания Правительства, передает пресс-служба правительства.

Михаил Развожаев рассказал, что в эфире одного из севастопольских телеканалов жители Фронтового жаловались на высокую стоимость подключения домов к газу.

«Я четко поставил задачу, так как этими работами занимается наш подведомственный ГУП «Севастопольгаз» – подготовить все необходимые решения для минимизации «последней мили», чтобы люди платили только за разводку газа внутри дворовых пространств. Кроме того, было принято соответствующее решение Президента. У нас какие-то странные регламенты – люди должны какие-то деньги платить за внутреннее согласование. Человек должен платить один раз – за то, что делает у себя за забором», – подчеркнул глава города.

Он добавил, что у людей есть право самим выбрать организацию, если им понадобится делать проект на внутридомовую разводку.

После этой жалобы Развожаев планирует лично выехать во Фронтовое, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

«Посмотрю, что там происходит. К запуску газа каждый человек должен понимать, какая у него будет дальнейшая история с оплатой, подключением его дома», – отметил губернатор.

Михаил Развожаев подчеркнул, что газификация Севастополя должна полностью быть завершена в 2025 году.

Напомним, в Севастополе, по информации ГУПС «Севастопольгаз», 15 января в селе Полюшко газопровод низкого давления диаметром 57 мм и две опоры газопровода повредил грузовик МАN, который двигался с поднятой стрелой крана-манипулятора. Без газа остались 38 домов.

Ольга Сурикова