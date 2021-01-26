В Любимовке газ может не зайти в квартиры сельчан

Всему виной форточки

Около сотни квартир в посёлке Любимовка Севастополя могут остаться без газа. Главная преграда невыполнение жильцами требований к помещениям. Об этом во время аппаратного совещания заявил директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

«Необходимо в помещениях сделать форточки, исключить перепланировку, убрать розетки под газовой плитой. Не хотят выполнять эти требования, которые газоснабжающая организация выставила. Соответственном будем отключать, и, если человек захочет потом в последующем подключиться к данной системе, то ему ещё нужно будет за врезку дополнительно платиться, чтобы люди это всё понимали», – сообщил Горлов.

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На это губернатор Михаил Развожаев поручил ещё раз провести с местными жителями разъяснительную работу и где возможно, узаконить перепланировки.

«Здесь надо посмотреть. Понятно, что требования безопасности – это неукоснительно, но чтобы там формализма не было. Чтобы, вы тут стенку куда-то одну перенесли, поэтому вам документы сделать нельзя, и всё идите мы вас отключаем. Чтобы такого не было подхода. Максимально с каждым человеком отработать, объяснить, в чём проблема у него, что нужно сделать и так далее. Все последствия соответствующие», – дал указания губернатор.

Ольга Сурикова