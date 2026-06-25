В Крыму погиб ребенок во время ночной атаки ВСУ

В Крыму, в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана помощь.